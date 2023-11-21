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        Gençlerde dünya ikincisi sporcular, Samsun'da çiçeklerle karşılandı

        İNGİLTERE´dedüzenlenen Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası´nda gümüş madalya kazanan milli sporcular, Samsun´da çiçeklerle karşılandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 21.11.2023 - 15:20
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        Gençlerde dünya ikincisi sporcular, Samsun'da çiçeklerle karşılandı
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        İNGİLTERE´dedüzenlenen Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası´nda gümüş madalya kazanan milli sporcular, Samsun´da çiçeklerle karşılandı. 

        İngiltere´nin Birmingham kentinde 16-19 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Trampolin Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası´nda milli sporcular Samsunlu Tuba Bade Şahin ve Çankırılı Ada Kanat, kadınlar senkronda 44 bin 30 puanla dünya ikincisi oldu. Ayrıca Samsunlu milli sporcu Tuba Bade Şahin, Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nda 50 bin 790 puanla ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Samsunlu diğer milli sporcu Havva Esin Ergün ise 15-16 yaş gençler kategorisinde mücadele etti.

        ÇİÇEKLERLE KARŞILANDILAR

        Başarılı sporcuları Samsun Çarşamba Havalimanı´nda Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, şube müdürleri ve ilçe müdürleri karşıladı. Çiçeklerle karşılanan sporcuları tebrik eden İl Müdürü Dereci, "Trampolin Cimnastik tarihimizde ilk kez Gençler Dünya Şampiyonası Senkron Kadınlarda gümüş madalya kazanan Samsunlu milli sporcumuz Tuba Bade Şahin ve antrenörleri Rıfat Çağdaş Keskür ile Zeyno Ünal Keskür´ü tebrik ediyorum. Gurur duyduk" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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