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        Daha önce kendisini darbedeni bacaklarından vurdu

        SAMSUN´dadaha önce darbedildiği kişiyi pompalı tüfekle bacaklarından vurup yaralayan B.S. (19), gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 12:28 Güncelleme: 22.11.2023 - 12:30
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        Daha önce kendisini darbedeni bacaklarından vurdu
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        SAMSUN´dadaha önce darbedildiği kişiyi pompalı tüfekle bacaklarından vurup yaralayan B.S. (19), gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, 19 Kasım´da husumetlisi T.O. (17) ve arkadaşları tarafından darbedilen B.S., dün gece T.O.´yu Akagündüz Caddesi'nde pompalı tüfekle her iki bacağından vurarak yaraladı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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