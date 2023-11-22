Daha önce kendisini darbedeni bacaklarından vurdu

SAMSUN´dadaha önce darbedildiği kişiyi pompalı tüfekle bacaklarından vurup yaralayan B.S. (19), gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, 19 Kasım´da husumetlisi T.O. (17) ve arkadaşları tarafından darbedilen B.S., dün gece T.O.´yu Akagündüz Caddesi'nde pompalı tüfekle her iki bacağından vurarak yaraladı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.