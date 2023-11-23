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        11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        SAMSUN'unTerme ilçesinde, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K., yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:50
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        11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        SAMSUN'unTerme ilçesinde, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K., yakalanıp, tutuklandı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırmalarında, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K., yakalandı. G.K., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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