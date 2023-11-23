Elektronik kelepçesi halı sahada çıktığı öne sürülen eski kocaya 5 gün zorlama hapis SAMSUN'daeski eşi Havanur Beşiktepe'ye (30) sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı olan ve ayağına takılan elektronik kelepçe, halı saha maçında çıktığı öne sürülen Eren Çakırgül'ün (28), 5 gün süreyle zorlama hapse tabi tutulmasına karar verildi.

SAMSUN'daeski eşi Havanur Beşiktepe'ye (30) sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı olan ve ayağına takılan elektronik kelepçe, halı saha maçında çıktığı öne sürülen Eren Çakırgül'ün (28), 5 gün süreyle zorlama hapse tabi tutulmasına karar verildi.

İlkadım ilçesinde yaşayan Havanur Akan Beşiktepe, 2020'de çalıştığı çağrı merkezinde tanıştığı Eren Çakırgül ile evlenip, Erzurum'a yerleşti. Evliliğinin 40'ıncı gününde eşi tarafından darbedilen Beşiktepe'nin omzu alçıya alındı, bir süre sonra da ağzına silah dayanarak tehdit edildi. Samsun'a ailesinin yanına dönen Beşiktepe, hamile olduğunu öğrendi. Beşiktepe, haberi verdiği eşinden, 'O çocuk benden değil; sen Samsun'a gidince hamile kaldın' cevabını aldı. Yine de Erzurum'a dönen Beşiktepe, 3'üncü ayda maddi geçimsizlik nedeniyle çıkan kavgada Çakırgül tarafından tekmelendi. Kavga sonrası hastaneye giden Havanur Akan Beşiktepe, düşük yaptı. Samsun'a dönen Beşiktepe, açtığı boşanma davasını kazandı.

Hakkında uzaklaştırma kararı olan Eren Çakırgül, 12 Ağustos'ta Havanur Beşiktepe'nin evinin önüne geldi. Burada Çakırgül'ü gören Beşiktepe, cebinden telefonunu ve biber gazını çıkardı. Eski eşi kendisine saldırınca biber gazını kullandı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan Eren Çakırgül, mahkemenin adli kontrol kararının ardından ayağına elektronik kelepçe takılıp salıverildi.

HALI SAHADA KELEPÇESİ ÇIKTI

Eren Çakırgül'ün 18 Kasım'da, halı sahada futbol oynarken darbe alan elektronik kelepçesi çıktı. Çalışma başlatan polis, sinyalin alındığı halı sahaya gidip Çakırgül'ü yakaladı. Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürülen Eren Çakırgül, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çakırgül, 20 Kasım akşamı savcının talimatıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, ertesi gün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü tarafından, elektronik kelepçede yapılan incelemenin ardından Çakırgül hakkında 6284 sayılı yasanın 13'üncü maddesi gereğince zorlama hapsi uygulanması talep edildi. Kolluk tutanağında elektronik kelepçenin kordon kısmına zarar verildiğinin, her ne kadar Çakırgül'ün elektronik kelepçenin halı saha maçında kendi kusuru olmaksızın zarar gördüğünü ve kendi kusurunun olmadığını savunmuşsa da durumun gerektirdiği dikkat ve özeni göstermediği, iyi niyet iddiasında bulunamayacağı belirtildi. 1'inci Aile Mahkemesi, Eren Çakırgül hakkında, verilen önleyici tedbir kararı gereklerine aykırı hareket etmesi nedeniyle 5 gün süreyle zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verdi.