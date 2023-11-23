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        11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        SAMSUN´unAtakum ilçesinde 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.T., jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalanarak, cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 23:38 Güncelleme: 23.11.2023 - 23:40
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        11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        SAMSUN´unAtakum ilçesinde 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.T., jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalanarak, cezaevine teslim edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde `hükümlü ve tutuklunun kaçması´ ve `resmi belgede sahtecilik´ suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.T.´nin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Hükümlü, saklandığı eve yapılan operasyonla yakalanarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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