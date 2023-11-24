Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Geleneksel Türk Okçuluk Yıldızlar ve Gençler 100. Yıl Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da başlıyor

        GELENEKSEL TürkOkçuluk Yıldızlar ve Gençler 100. Yıl Salon Türkiye Şampiyonası Kızlar ve Erkekler kategorisinde Samsun´da başlıyor. 3 gün sürecek yarışmada 450 dolayında sporcu katılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 21:28 Güncelleme: 24.11.2023 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Geleneksel Türk Okçuluk Yıldızlar ve Gençler 100. Yıl Salon Türkiye Şampiyonası Samsun'da başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        GELENEKSEL TürkOkçuluk Yıldızlar ve Gençler 100. Yıl Salon Türkiye Şampiyonası Kızlar ve Erkekler kategorisinde Samsun´da başlıyor. 3 gün sürecek yarışmada 450 dolayında sporcu katılacak.

        Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenecek Yıldızlar ve Gençler 100. Yıl Salon Türkiye Şampiyonası 24-26 Kasım 2023 tarihlerinde Samsun´da düzenlenecek. Üç gün sürecek yarışmada; 450 civarında sporcu yarışacak. Sporcular Samsun İlkadım Okçuluk tesislerinde 18 metreye oklarını atarak sıralama ve eleme atışlarını tamamlayacak. Müsabakaya yurdun dört bir yanındaki Geleneksel Okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcular katılacak.

        GELENEKSEL KIYAFETLERLE OK VE YAYLAR KULLANILACAK

        Yarışmalar esnasında sadece geleneksel kıyafetler giyilebiliyor ve teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel oklar ve yaylar kullanılıyor. Bunlar dışında nişan almayı kolaylaştırıcı ekipmanlar ve herhangi bir modern malzeme kullanılamıyor.

        26 Kasım 2023´de final müsabakaları sonrası Samsun İlkadım Okçuluk tesislerinde Kızlar ve Erkekler kategorilerinde ilk 3 sırayı alan sporcular için madalya töreni düzenlenecek.

        Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz ve protokolün yer alacağı törenler sonrası müsabakalar sona erecek. Ülkemizde geleneksel okçuluk müsabaka ve kıyafet kuralları, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenleniyor. TGTOF ayrıca Türk Okçuluğunun yayılması adına müsabakalar düzenliyor, hakem ve antrenör eğitimleri veriyor. Henüz 2019´da kurulan Federasyon, dört yıl içinde 580 kulüp ve 15 Bin ´in üzerinde lisanslı sporcuya erişmiş durumda bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrailli esirlerin takas işlemleri başladı
        İsrailli esirlerin takas işlemleri başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekli de 5 bin TL alacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekli de 5 bin TL alacak
        Eşini 8 kez kurşunladı: Cinayetin sebebi kaynanamın attığı mesajlardır
        Eşini 8 kez kurşunladı: Cinayetin sebebi kaynanamın attığı mesajlardır
        EURO 2024'ün en genciyiz!
        EURO 2024'ün en genciyiz!
        Göçmenler TIR'da nefes alamayınca jandarmayı aradı!
        Göçmenler TIR'da nefes alamayınca jandarmayı aradı!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda
        Ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak

        Benzer Haberler

        Samsun'da çalıntı motosiklet terk edilmiş bulundu
        Samsun'da çalıntı motosiklet terk edilmiş bulundu
        Samsun'da 120 sikke ele geçirildi
        Samsun'da 120 sikke ele geçirildi
        Samsunspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
        GÜNCELLEME - Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        GÜNCELLEME - Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        OMÜ'den Doç. Dr. Cangül Kesgin, TÜBA- GEBİP Üstün Başarılı Genç Bilim İnsan...
        OMÜ'den Doç. Dr. Cangül Kesgin, TÜBA- GEBİP Üstün Başarılı Genç Bilim İnsan...
        Şehit öğretmen Vural Akdeniz 19 Mayıs'taki kabri başında anıldı
        Şehit öğretmen Vural Akdeniz 19 Mayıs'taki kabri başında anıldı