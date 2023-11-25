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        Samsun´da uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

        SAMSUN´unAtakum ilçesinde jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 25.11.2023 - 11:00
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        Samsun´da uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı
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        SAMSUN´unAtakum ilçesinde jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde M.A.A., E.A. ve A.A.´nın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin evlerine yapılan operasyondaki aramalarda, 12 sentetik hap, 3 gram metamfetamin ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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