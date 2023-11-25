Samsun´da uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

SAMSUN´unAtakum ilçesinde jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde M.A.A., E.A. ve A.A.´nın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin evlerine yapılan operasyondaki aramalarda, 12 sentetik hap, 3 gram metamfetamin ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.