Samsun´da uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı
SAMSUN´unAtakum ilçesinde jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
SAMSUN´unAtakum ilçesinde jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde M.A.A., E.A. ve A.A.´nın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin evlerine yapılan operasyondaki aramalarda, 12 sentetik hap, 3 gram metamfetamin ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
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