AK Parti'li Sarıeroğlu: Yerel seçimlere AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak damga vuracağız AKGenelBaşkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok güçlü şekilde hazırlandığımız, gerçekten inanarak yol yürüdüğümüz 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde de AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak damga vurarak, başarıyla bu süreçlerden zaferlerle çıkacağımıza inanıyoruz" dedi.

AKGenelBaşkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok güçlü şekilde hazırlandığımız, gerçekten inanarak yol yürüdüğümüz 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde de AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak damga vurarak, başarıyla bu süreçlerden zaferlerle çıkacağımıza inanıyoruz" dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanlığı, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediye başkanlıkları için temayül yoklaması yaptı. Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da yapılan temayül yoklaması, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu idaresinde gerçekleştirildi. 3 bin 500 teşkilat mensubu, 100'e yakın aday adayı için elektronik ortamda oy kullandı. Saat 10.00 itibarıyla başlayan temayül yoklamasında, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, MKYK üyesi Ali Demirel, Kadın Kolları MKYK üyesi Tuba Erden ve Gençlik Kolları MKYK üyesi Enes Kaşkaş da İdare Kurulu'nda yer aldı.

'AK PARTİ, HER ZAMAN İLKLERİN PARTİSİ OLDU'

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı da olan Jülide Sarıeroğlu, temayül öncesi yaptığı konuşmada, "Genel merkezimiz tarafından daha önce 2019 yerel seçimlerinde kullanılan, 2018 genel seçimlerinde uyguladığımız ve bugün üçüncü defa gerçekleştireceğimiz, Türk siyasi tarihinde tek gerçekleştirilen, elektronik dijital ortamda yapacağımız, iyi hazırlandığımız bir temayül yoklaması olacak. Sağlıkla, suhuletle ve büyük bir hassasiyetle ve demokrasi şöleni olarak gerçekleştireceğimize inanıyorum. Saat 16.00'a kadar bu sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi için gayret edeceğiz. AK Parti olarak her zaman ilklerin partisi olduk. Teşkilatımızın hassasiyetleri; istişare, birlikte çalışma, ortak akıl. Partimiz için her zaman çok kıymetli oldular. Bunun da en önemli yansıması, bu yaptığımız, geçmişten beri partimizin bir geleneği olan temayül yoklamalarıdır" dedi.

'ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Sarıeroğlu, "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok güçlü şekilde hazırlandığımız, gerçekten inanarak yol yürüdüğümüz 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde de AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak damga vurarak, başarıyla bu süreçlerden zaferlerle çıkacağımıza inanıyoruz. Samsun da bize her zaman en güçlü desteği veren, rekorlar kıran bir kentimiz. İnşallah bugün gerçekleştireceğimiz temayül yoklaması sonrasında güçlü adaylarımızla Samsun'da yerel seçimlere güçlü, emin adımlarla ilerleyeceğiz. Sürecin herkese hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Güçlü kadrolarla Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Parti olarak en iyi yaptığımız iş olan çalışmayı sürdüreceğiz. Bugün doğa dostu, çevre dostu, teknoloji dostu bir temayül yoklaması gerçekleştireceğiz" diye konuştu.