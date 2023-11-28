14 yıl 7 ay kesinlemiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

SAMSUN´unTerme ilçesinde `uyuşturucu ticareti yapmak´ suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.P., kimlik kontrolünde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye esnadında E.P.´ye yaptığı kimlik kontrolünde `uyuşturucu ticareti yapmak´ suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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