Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, yakalandı

SAMSUN'unAtakum ve Canik ilçelerinde, 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 7 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T.'yi Atakum ilçesinde, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D.'yi ise Canik ilçesinde yakaladı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 tabancaya ait mermi, 1 hassas terazi, 1 sentetik hap ve 2 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Hükümlüler emniyete götürüldü.

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