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        Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, yakalandı

        SAMSUN'unAtakum ve Canik ilçelerinde, 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:55
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        Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, yakalandı
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        SAMSUN'unAtakum ve Canik ilçelerinde, 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari, yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 7 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T.'yi Atakum ilçesinde, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D.'yi ise Canik ilçesinde yakaladı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 tabancaya ait mermi, 1 hassas terazi, 1 sentetik hap ve 2 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Hükümlüler emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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