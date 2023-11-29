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        Samsun'da 16 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

        SAMSUN´unAtakum ilçesinde, `silahlı yağma´, `uyuşturucu madde kullanma´ ve `kasten yaralama' suçlarından 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A., yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:38 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:40
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        Samsun'da 16 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
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        SAMSUN´unAtakum ilçesinde, `silahlı yağma´, `uyuşturucu madde kullanma´ ve `kasten yaralama' suçlarından 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A., yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, `silahlı yağma´, `uyuşturucu madde kullanma´ ve `kasten yaralama' suçlarından 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.´ya yönelik çalışma yürüttü. 9 aydır aranan firari hükümlü, Atakum ilçesinde saklandığı evinde yakalanarak, emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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