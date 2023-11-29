Samsun'da 16 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

SAMSUN´unAtakum ilçesinde, `silahlı yağma´, `uyuşturucu madde kullanma´ ve `kasten yaralama' suçlarından 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A., yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, `silahlı yağma´, `uyuşturucu madde kullanma´ ve `kasten yaralama' suçlarından 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.´ya yönelik çalışma yürüttü. 9 aydır aranan firari hükümlü, Atakum ilçesinde saklandığı evinde yakalanarak, emniyete götürüldü.

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