Su saati hırsızı 2 şüpheli, yakalandı
SAMSUN´unCanik ilçesinde 5 ayrı adresten 12 su saatini çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
SAMSUN´unCanik ilçesinde 5 ayrı adresten 12 su saatini çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı adresten 12 su saati çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları takip ve çalışmalarla kimliklerini tespit ettiği M.C.T. ve A.K.´yi yakalayarak gözaltına aldı.
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