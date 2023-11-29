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        Su saati hırsızı 2 şüpheli, yakalandı

        SAMSUN´unCanik ilçesinde 5 ayrı adresten 12 su saatini çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 14:28 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:30
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        Su saati hırsızı 2 şüpheli, yakalandı
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        SAMSUN´unCanik ilçesinde 5 ayrı adresten 12 su saatini çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı adresten 12 su saati çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları takip ve çalışmalarla kimliklerini tespit ettiği M.C.T. ve A.K.´yi yakalayarak gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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