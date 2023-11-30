Samsun'da 23 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi
SAMSUN´unTekkeköy ilçesinde 23 bin 333 litre sahte akaryakıt ele geçirildi.
SAMSUN´unTekkeköy ilçesinde 23 bin 333 litre sahte akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, atık yağların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden izin alınmadan ve sisteme giriş yapılmadan toplanıp, solventle inceltildikten sonra yakıt yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Tekkeköy ilçesinde durdurulan atık taşıma aracında 23 bin 333 litre sahte akaryakıt ele geçirdi. Atık taşıma aracının şoförü H.M.A., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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