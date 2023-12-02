Özel Sporcu Ali Topaloğlu, Türkiye Şampiyonu oldu

ANKARA´dadüzenlenen Özel Sporcular Atletizm Atmalar Türkiye Şampiyonası´nda gülle atma ve disk atma branşında milli sporcu Ali Topaloğlu altın madalya kazandı.

Canik Belediyespor Kulübü milli sporcusu Ali Topaloğlu, yeni bir rekora imza atarak Türkiye şampiyonu oldu. Ankara´da düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Atmalar Türkiye Şampiyonası´nda gülle atma ve disk atma branşında Türkiye Şampiyonu olan Canikli Belediyespor Kulübü milli sporcusu Ali Topaloğlu, altın madalyaların sahibi oldu. Gülle Atma branşında Dünya ve Avrupa Şampiyonaları´ndaki kendisine ait olan 10.49 metre derecesindeki rekorunu 11.13 metreye taşıyan Canikli milli sporcu Ali Topaloğlu, disk atma branşında ise elde ettiği 25.64 metrelik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canikli milli sporcu Ali Topaloğlu´nu tebrik etti.

BAŞKAN SANDIKÇI´DAN TEBRİK

Canik Belediyespor Kulübü milli sporcusu Ali Topaloğlu´nu başarılarından dolayı tebrik eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik Belediyespor Kulübü milli sporcumuz Ali Topaloğlu kariyerine yeni başarılar ekleyerek bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Rekorlar kırarak bir kez daha Türkiye Şampiyonu olan Canik Belediyespor Kulübü milli sporcumuz Ali Topaloğlu´nu yürekten kutluyorum. Sporcularımızın yetişmesinde ve başarılarında katkı bulunan ailelerine, Özel Sporcular Milli Takım Antrenörümüz Şükran Ergün´e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.