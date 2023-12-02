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        Evinde 24 kılıç ele geçirildi

        SAMSUN´dainternetten bıçak satışı yaptığı tespit edilen kişinin evinden yapılan aramada çok sayıda bıçak ve çeşitli boylarda 24 kılıç ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 12:58 Güncelleme: 02.12.2023 - 13:00
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        Evinde 24 kılıç ele geçirildi
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        SAMSUN´dainternetten bıçak satışı yaptığı tespit edilen kişinin evinden yapılan aramada çok sayıda bıçak ve çeşitli boylarda 24 kılıç ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince internet üzerinden çeşitli bıçak türlerini sattığı tespit edilen şüphelinin evinde, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arama yapıldı. Aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 10 kurusıkı mermisi, 62 çeşitli boyutlarda bıçak, 24 çeşitli boyutlarda kılıç ve 2 baston şeklinde bıçak ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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