Evinde 24 kılıç ele geçirildi SAMSUN´dainternetten bıçak satışı yaptığı tespit edilen kişinin evinden yapılan aramada çok sayıda bıçak ve çeşitli boylarda 24 kılıç ele geçirildi.

SAMSUN´dainternetten bıçak satışı yaptığı tespit edilen kişinin evinden yapılan aramada çok sayıda bıçak ve çeşitli boylarda 24 kılıç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince internet üzerinden çeşitli bıçak türlerini sattığı tespit edilen şüphelinin evinde, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arama yapıldı. Aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 10 kurusıkı mermisi, 62 çeşitli boyutlarda bıçak, 24 çeşitli boyutlarda kılıç ve 2 baston şeklinde bıçak ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.