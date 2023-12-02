Uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezaları olan 3 kişi yakalandı SAMSUN´dauyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından haklarında kesinleşmiş cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

SAMSUN´dauyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından haklarında kesinleşmiş cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İlçe Emniyet ve Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 bin 249 sentetik hap, 53,28 gram metamfetamin, 6 litre likit esrar, 216,67 gram esrar, 3,82 gram eroin, 1,46 gram ecstasy tozu, 0,01 gram kokain, 3 esrarlı sigara, 2 esrar öğütücü, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından 6 yıl 8 ay, 2 yıl 1 ay ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 3 kişi yakalandı, 38 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.