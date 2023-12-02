Samsunspor - Büyükçekmece Basketbol: 67-71

SALON:MustafaDağıstanlı

HAKEMLER: Kerem Baki, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Çağlar Özkan

SAMSUNSPOR: Tarık Sezgün 2, Michale Kyser 6, Bora Satır, Engin Kalkan, Bryant Crawford 12, Nimrod Levi 9, Sekeroure Henry 5, Matt Mooney 20, Göktuğ Baş 13

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Marcqouise Reed 17, Kendrick Ray 8, Alex Perez 13, Devonte Upson 5, Erdi Gülaslan, Leon Apaydın 3, Emircan Koşut 4, Yesukan Onar 2, Ata Kahraman 2, Evan Bruinsma 17

1´İNCİ PERİYOT: 14-21

İLK YARI: 34-36

3´ÜNCÜ PERİYOT: 45-59

Türkiye Basketbol Süper Ligi´nin 10´uncu hafta mücadelesinde Samsunspor Basketbol Takımı, kendi evinde Büyükçekmece Basketbol´a 71-67 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi 20 sayıyla Samsunspor'dan Matt Mooney oldu. Bu sonuçla ligin son sırasında bulunan Samsunspor 9'uncu mağlubiyetini yaşarken, Büyükçekmece Basketbol ise 3'üncü galibiyetini aldı.