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        Samsunspor - Büyükçekmece Basketbol: 67-71

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 20:08 Güncelleme: 02.12.2023 - 20:10
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        Samsunspor - Büyükçekmece Basketbol: 67-71
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        SALON:MustafaDağıstanlı

        HAKEMLER: Kerem Baki, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Çağlar Özkan

        SAMSUNSPOR: Tarık Sezgün 2, Michale Kyser 6, Bora Satır, Engin Kalkan, Bryant Crawford 12, Nimrod Levi 9, Sekeroure Henry 5, Matt Mooney 20, Göktuğ Baş 13

        BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Marcqouise Reed 17, Kendrick Ray 8, Alex Perez 13, Devonte Upson 5, Erdi Gülaslan, Leon Apaydın 3, Emircan Koşut 4, Yesukan Onar 2, Ata Kahraman 2, Evan Bruinsma 17

        1´İNCİ PERİYOT: 14-21 

        İLK YARI: 34-36 

        3´ÜNCÜ PERİYOT: 45-59 

        Türkiye Basketbol Süper Ligi´nin 10´uncu hafta mücadelesinde Samsunspor Basketbol Takımı, kendi evinde Büyükçekmece Basketbol´a 71-67 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi 20 sayıyla Samsunspor'dan Matt Mooney oldu. Bu sonuçla ligin son sırasında bulunan Samsunspor 9'uncu mağlubiyetini yaşarken, Büyükçekmece Basketbol ise 3'üncü galibiyetini aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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