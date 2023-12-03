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        Samsun'da iki otomobil çarpıştı; 1'i AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı 2 ölü, 2 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 00:18 Güncelleme: 03.12.2023 - 00:18
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        Samsun'da iki otomobil çarpıştı; 1'i AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı 2 ölü, 2 yaralı (2)
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        CUMHURBAŞKANIERDOĞAN'DAN,BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti Artvin İl Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu için başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Artvin İl Gençlik Kolları Başkanımız, değerli yol ve dava arkadaşımız Doğukan İslamoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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