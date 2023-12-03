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        AK Parti'li başkanın hayatını kaybettiği kazada ölü sayısı 3 oldu

        SAMSUN'da2 otomobilin çarpıştığı, AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu (25) ile Tolgahan Topuz'un (22) hayatını kaybettiği kazada yaralanan Nuhcan Çevik (22) de yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 03.12.2023 - 11:30
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        AK Parti'li başkanın hayatını kaybettiği kazada ölü sayısı 3 oldu
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        SAMSUN'da2 otomobilin çarpıştığı, AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu (25) ile Tolgahan Topuz'un (22) hayatını kaybettiği kazada yaralanan Nuhcan Çevik (22) de yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde meydana geldi. Nişan merasimine giden Tolgahan Topuz yönetimindeki 55 AGU 319 plakalı otomobil, karşı şeritte Ankara'dan yola çıkıp Artvin'e giden AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu yönetimindeki 06 DKU 378 plakalı otomobile çarptı. Kazada 2 sürücü, Nuhcan Çevik ve Ertuğrul Sağlam (26), ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İslamoğlu ile Topuz, kurtarılamadı. Nuhcan Çevik de bu sabah yaşamını yitirdi. Sağlam'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Öte yandan Doğukan İslamoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Artvin'e gönderildi. Tolgahan Topuz'un cenazesi, Çarşamba ilçesi Ordubaşı Mahallesi'ne, Nuhcan Çevik'in cenazesi ise Çarşamba ilçesi Soğucak Mahallesi'ne gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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