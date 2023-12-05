Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
SAMSUN'un19 Mayıs ilçesinde, 3 iş yeri ve 2 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, gözaltına alındı.
SAMSUN'un19 Mayıs ilçesinde, 3 iş yeri ve 2 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı tarihlerde 3 iş yeri ve 2 evden hırsızlık yapan şüphelilerin S.A. ve M.A.O. olduğunu tespit etti. Ekipler, yaptıkları operasyonla şüphelileri evlerinde yakalayıp gözaltına aldı. Aramalarda bulunan malzemeler ise sahipleri M.K., H.S., A.K., R.Y. ve S.P.'ye teslim edildi.
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