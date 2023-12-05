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        Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

        SAMSUN'un19 Mayıs ilçesinde, 3 iş yeri ve 2 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 14:48 Güncelleme: 05.12.2023 - 14:50
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        Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
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        SAMSUN'un19 Mayıs ilçesinde, 3 iş yeri ve 2 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı tarihlerde 3 iş yeri ve 2 evden hırsızlık yapan şüphelilerin S.A. ve M.A.O. olduğunu tespit etti. Ekipler, yaptıkları operasyonla şüphelileri evlerinde yakalayıp gözaltına aldı. Aramalarda bulunan malzemeler ise sahipleri M.K., H.S., A.K., R.Y. ve S.P.'ye teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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