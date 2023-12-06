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        Samsun'da 2 iş yeri kurşunlandı

        SAMSUN'unÇarşamba ilçesinde 2 iş yeri 3 kişi tarafından kurşunlandı. Saldırılarda can kaybı ve yaralanma olmazken, kaçan şüpheliler aranıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 13:38 Güncelleme: 06.12.2023 - 13:40
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        Samsun'da 2 iş yeri kurşunlandı
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        SAMSUN'unÇarşamba ilçesinde 2 iş yeri 3 kişi tarafından kurşunlandı. Saldırılarda can kaybı ve yaralanma olmazken, kaçan şüpheliler aranıyor.

        Olay, Samsun'un Çarşamba İlçesi Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, A.G., Ö.Ç. ve Ö.F.Ç. ile Ö.E.E. arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine şüpheliler, Ö.E.E.´nin çalışanlarını darbedip, 2 iş yerine de silahla ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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