Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Kız arkadaşının kaburgasını kıran sevgiliye adli kontrol

        SAMSUN´unİlkadım ilçesinde darbettiği kız arkadaşının kaburgasını kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan M.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 23:48 Güncelleme: 07.12.2023 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kız arkadaşının kaburgasını kıran sevgiliye adli kontrol
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN´unİlkadım ilçesinde darbettiği kız arkadaşının kaburgasını kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan M.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, Samsun´un İlkadım ilçesine bağlı Çatalarmut Mahallesi´nde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, M.D, tartıştığı kız arkadaşı Ö.K.´yi darbetti. Yaralanan Ö.K., kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne gitti. Burada yapılan muayenede kaburgasında kırık olduğu tespit edilen Ö.K., tedavi altına alındı. Ö.K.'nin ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan polis, M.D.´yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ö.K.´nın da erkek arkadaşından şikayetçi olmadığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış anlaşması
        Azerbaycan ve Ermenistan'dan barış anlaşması
        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        Türkiye ile Yunanistan arasında buzlar eriyor!
        Motosikletli kurye öldü! Sürücü serbest!
        Motosikletli kurye öldü! Sürücü serbest!
        Haluk Levent: Alnımızın akıyla bu süreç tamamlandı
        Haluk Levent: Alnımızın akıyla bu süreç tamamlandı
        2 aylık bebeğini döven cani babanın cezası belli oldu
        2 aylık bebeğini döven cani babanın cezası belli oldu
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen'den açıklamalar
        TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen'den açıklamalar
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Ender Saraç iddialar hakkında "İftira, görüntüler montaj” dedi
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        Kiralık futbolcular ne yapıyor?
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!

        Benzer Haberler

        Samsun'da bir araçta radar tespit cihazı bulundu
        Samsun'da bir araçta radar tespit cihazı bulundu
        Samsun'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Samsun'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Markus Gisdol: Adana Demirspor maçındaki tek fark 3 gol atmamız
        Markus Gisdol: Adana Demirspor maçındaki tek fark 3 gol atmamız
        19 Mayıs'ta Dünya Sivil Havacılık Günü kutlandı
        19 Mayıs'ta Dünya Sivil Havacılık Günü kutlandı
        Samsunspor'da Zeki Yavru 1, Laura 3 ay sahalardan uzak kalacak
        Samsunspor'da Zeki Yavru 1, Laura 3 ay sahalardan uzak kalacak
        Samsun'da UMKE bölge tatbikatı yapıldı
        Samsun'da UMKE bölge tatbikatı yapıldı