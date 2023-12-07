Kız arkadaşının kaburgasını kıran sevgiliye adli kontrol

SAMSUN´unİlkadım ilçesinde darbettiği kız arkadaşının kaburgasını kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan M.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun´un İlkadım ilçesine bağlı Çatalarmut Mahallesi´nde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, M.D, tartıştığı kız arkadaşı Ö.K.´yi darbetti. Yaralanan Ö.K., kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne gitti. Burada yapılan muayenede kaburgasında kırık olduğu tespit edilen Ö.K., tedavi altına alındı. Ö.K.'nin ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan polis, M.D.´yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ö.K.´nın da erkek arkadaşından şikayetçi olmadığı belirtildi.