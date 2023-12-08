TIR'daki 3 kilo 950 gram uyuşturucuyu Tony buldu (2)

TUTUKLANDI

Samsun'akullandığıTIR'da 3 kilo 950 gram skunk ele geçirilen Murat Deniz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Samsun / Merkez - Emre ÖNCEL

2023-12-08 14:35:30

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