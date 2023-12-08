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        TIR'daki 3 kilo 950 gram uyuşturucuyu Tony buldu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 14:38 Güncelleme: 08.12.2023 - 14:38
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        TIR'daki 3 kilo 950 gram uyuşturucuyu Tony buldu (2)
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        TUTUKLANDI

        Samsun'akullandığıTIR'da 3 kilo 950 gram skunk ele geçirilen Murat Deniz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Samsun / Merkez - Emre ÖNCEL

        2023-12-08 14:35:30

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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