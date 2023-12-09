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        10 yıl 5 ay hapisle aranan hükümlü, ahırda yakalandı

        SAMSUN'da,'Nitelikli yağma' suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, evinin yanındaki ahırda yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 09.12.2023 - 15:10
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        10 yıl 5 ay hapisle aranan hükümlü, ahırda yakalandı
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        SAMSUN'da,'Nitelikli yağma' suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, evinin yanındaki ahırda yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2021 Ekim'de meydana gelen 'Nitelikli yağma' suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü E.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, E.Ç.'nin ihtiyaçlarını karşılamak için İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'ndeki evine uğradığını tespit etti. Polisin 1 aylık çalışması neticesinde firari hükümlünün evinin yanındaki büyükbaş hayvanların olduğu ahırda kaldığı öğrenildi. Bu sabah Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteği ve ısıya duyarlı termal dron da kullanılarak düzenlenen operasyonda, kaçmaya çalışan hükümlü, havalandırma penceresinde, üzerinde 1 ruhsatsız tabanca, 35 9 milimetre fişek ve bir miktar metamfetaminle yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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