Tartıştığı arkadaşını 4 yerinden bıçakladı

SAMSUN´unİlkadım ilçesinde tartıştığı arkadaşı H.Ç.´yi (36) 4 kez bıçaklayan E.S. (36) gözaltına alındı. Ağır yaralanan H.Ç. tedavi altına alındı.

Olay, Samsun´un İlkadım ilçesine bağlı Kışla Mahallesi´nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, E.S. ile arkadaşı H.Ç. arasında tartışma çıktı. Telefonda tartışan iki arkadaş daha sonra Kışla Mahallesi'nde buluştu. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle E.S., H.Ç.´yi sol üst karın, sağ göğüs üst kısmından ve sol sırt böbrek bölgesinden 4 kez bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan H.Ç., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürülerek tedaviye alındı.

Polis ekipleri E.S'yi İlkadım ilçesinde saklandığı evde suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.