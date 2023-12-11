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        337 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheliye suçüstü

        SAMSUN'dafarklı zamanlarda 3 adrese girip, toplamda 337 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 15:58 Güncelleme: 11.12.2023 - 16:00
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        337 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheliye suçüstü
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        SAMSUN'dafarklı zamanlarda 3 adrese girip, toplamda 337 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Atakum ilçesinde 80 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan H.Y. (17) ile Canik ve Atakum ilçelerindeki 2 evden 257 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan P.S. (20), hırsızlık amaçlı girdikleri bir apartmanda suçüstü yakalandı. 2 kadın, ekiplerce polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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