337 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheliye suçüstü
SAMSUN'dafarklı zamanlarda 3 adrese girip, toplamda 337 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
SAMSUN'dafarklı zamanlarda 3 adrese girip, toplamda 337 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Atakum ilçesinde 80 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan H.Y. (17) ile Canik ve Atakum ilçelerindeki 2 evden 257 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan P.S. (20), hırsızlık amaçlı girdikleri bir apartmanda suçüstü yakalandı. 2 kadın, ekiplerce polis merkezine götürüldü.
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