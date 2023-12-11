337 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheliye suçüstü SAMSUN'dafarklı zamanlarda 3 adrese girip, toplamda 337 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

SAMSUN'dafarklı zamanlarda 3 adrese girip, toplamda 337 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Atakum ilçesinde 80 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan H.Y. (17) ile Canik ve Atakum ilçelerindeki 2 evden 257 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan P.S. (20), hırsızlık amaçlı girdikleri bir apartmanda suçüstü yakalandı. 2 kadın, ekiplerce polis merkezine götürüldü.