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        Ormana uyuşturucu sakladılar; 4 gözaltı

        SAMSUN'un Canik ilçesinde, ormana gömdükleri 2 kilo 358 gram metamfetaminle yakalanan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 10:58 Güncelleme: 12.12.2023 - 11:00
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        Ormana uyuşturucu sakladılar; 4 gözaltı
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        SAMSUN'un Canik ilçesinde, ormana gömdükleri 2 kilo 358 gram metamfetaminle yakalanan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, 4 şüphelinin uyuşturucu sattığını tespit etti. Uyuşturucuyu Canik ilçesi Gürgenyatak Mahallesi'nde ormana sakladıklarının öğrenilmesiyle bölgede arama yapan ekipler, şüphelilerin toprağa gömdüğü 2 kilo 358 gram metamfetamin ile otomobillerinde ise 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 600 lira ve 200 euro ele geçirildi. Olayla ilgili S.S., O.K., R.Ç. ve T.Ş. gözaltına alındı.

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