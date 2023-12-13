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        Samsun'da kaçak kazı yapan 10 kişiye suçüstü

        SAMSUN'da ormanda kaçak kazı yapan 10 şüpheli, açtıkları çukurda suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 09:38 Güncelleme: 13.12.2023 - 09:40
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        Samsun'da kaçak kazı yapan 10 kişiye suçüstü
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        SAMSUN'da ormanda kaçak kazı yapan 10 şüpheli, açtıkları çukurda suçüstü yakalandı.

        Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çarşamba Suç Araştırma Timi ekipleri, ormanda kaçak kazı yapıldığı bilgine ulaştı. Operasyon düzenleyen ekipler, 30 metre derinliğinde, 5 metre genişliğinde açılan çukurda 10 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, bölgede 4 hilti, 350 metre elektrik kablosu, 8 murç, 1 kürek, 1 kazma, 1 keser ve 1 baret ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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