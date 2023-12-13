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        24 yıl 7 ay hapisle aranan hükümlü, yakalandı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, 110 ayrı suçtan 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü A.K.G. (30), yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 13.12.2023 - 12:40
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        24 yıl 7 ay hapisle aranan hükümlü, yakalandı
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        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, 110 ayrı suçtan 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü A.K.G. (30), yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'Kasten yaralama', 'Hırsızlık' ve 'Cinsel taciz' gibi 110 ayrı suçtan toplam 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.G.'nin yakalanması için çalışma yaptı. Ekipler, A.K.G.'nin sabit bir adreste bulunmadığını, farklı adres ve çevrelerindeki metruk binalarda saklandığını tespit etti. Ekiplerin, 7 gün boyunca yaptığı alan ve güvenlik kamera çalışmalarıyla A.K.G.'nin Liman Mahallesi'nde saklandığı ev tespit edildi. Dün saat 11.30 sıralarında sokağa girdiği sırada yakalanan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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