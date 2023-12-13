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        Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        SAMSUN´un İlkadım ilçesinde 125 sentetik ecza hap ile yakalanıp, gözaltına alınan Efe Arif Özenç (23) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 13:48 Güncelleme: 13.12.2023 - 13:50
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        Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        SAMSUN´un İlkadım ilçesinde 125 sentetik ecza hap ile yakalanıp, gözaltına alınan Efe Arif Özenç (23) tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar neticesinde Efe Arif Özenç´i İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi´nde 125 sentetik ecza hap ile yakaladı. `Uyuşturucu ticareti yapmak´ suçundan gözaltına alınan Özenç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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