Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

SAMSUN´un İlkadım ilçesinde 125 sentetik ecza hap ile yakalanıp, gözaltına alınan Efe Arif Özenç (23) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar neticesinde Efe Arif Özenç´i İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi´nde 125 sentetik ecza hap ile yakaladı. `Uyuşturucu ticareti yapmak´ suçundan gözaltına alınan Özenç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.