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        Uyuyan kadını taciz edip telefonuna kaydeden şüpheliye ev hapsi

        SAMSUN´un İlkadım ilçesinde kız arkadaşıyla aynı evde kalan M.K.´ye (31) uyurken elle tacizde bulunup, o anları cep telefonuyla kaydettiği önü sürülen S.D. (44), gözaltına alındı. S.D., çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsine çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 15:58 Güncelleme: 13.12.2023 - 16:00
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        Uyuyan kadını taciz edip telefonuna kaydeden şüpheliye ev hapsi
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        SAMSUN´un İlkadım ilçesinde kız arkadaşıyla aynı evde kalan M.K.´ye (31) uyurken elle tacizde bulunup, o anları cep telefonuyla kaydettiği önü sürülen S.D. (44), gözaltına alındı. S.D., çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsine çarptırıldı.

        İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi´nde iddiaya göre S.D., kız arkadaşı R.O. ile aynı evde kalan M.K.´nin koltukta uyuduğu sırada yanına gitti. M.K.´ye elle tacizde bulunan S.D., o anları cep telefonuyla kaydetti. Mail hesabına gelen videoyu izlemesi üzerine M.K., dün polise şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, S.D.´yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D., çıkarıldığı hakimlik tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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