Uyuyan kadını taciz edip telefonuna kaydeden şüpheliye ev hapsi

SAMSUN´un İlkadım ilçesinde kız arkadaşıyla aynı evde kalan M.K.´ye (31) uyurken elle tacizde bulunup, o anları cep telefonuyla kaydettiği önü sürülen S.D. (44), gözaltına alındı. S.D., çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsine çarptırıldı.

İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi´nde iddiaya göre S.D., kız arkadaşı R.O. ile aynı evde kalan M.K.´nin koltukta uyuduğu sırada yanına gitti. M.K.´ye elle tacizde bulunan S.D., o anları cep telefonuyla kaydetti. Mail hesabına gelen videoyu izlemesi üzerine M.K., dün polise şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, S.D.´yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D., çıkarıldığı hakimlik tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.