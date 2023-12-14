Kasten öldürme suçundan 23 yıl hapisle aranan hükümlü, yakalandı

SAMSUN´un İlkadım ilçesinde `kasten öldürme´ suçundan 23 yıl 3 ay 25 gün hapisle aranan S.Ç., yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, `kasten öldürme´ suçundan 23 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.Ç.´yi İlkadım ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, sevk edildiği adliyede tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.

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