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        'Kafes Operasyonu'nda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adliyede

        SAMSUN merkezli, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı 'Kafes Operasyonu'nda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 13:18 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:20
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        'Kafes Operasyonu'nda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adliyede
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        SAMSUN merkezli, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı 'Kafes Operasyonu'nda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, polis ekipleri tarafından 'Silah ve mühimmat ticareti/ kaçakçılığı' soruşturmasında Samsun merkezli, İstanbul ve Bursa'da, salı günü 'Kafes Operasyonu' düzenledi. Yapılan aramalarda 19 ruhsatsız tabanca, 221 tabanca gövdesi, 6 bin 445 namlu, sürgü, mekanizma, yay, mandal, pim, mil, horoz, iğne, çıkarıcıdan oluşan tabanca parçaları, 1 telsiz, 104 tabanca fişeği, 21 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 196 tüfek fişeği, 2 kılıç, 2 mengene, 3 matkap ve çok sayıda matkap ucu, 2 taşlama makinesi, 1 demir testere, 1 el motoru, 23 sentetik hap ve 0,68 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan ara yakalamalarda ise 12 tabanca, 70 tabanca mermisi, 10 uzun namlulu silah fişeği ve çeşitli silah parçalarına el konuldu. Olayla ilgili S.A., C.A.M., Ö.A. ve L.A. gözaltına alındı. L.A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken; S.A., C.A.M. ve Ö.A. adliyeye sevk edildi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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