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        Kuyumcudan 250 gram altın çalan cerrahi maskeli şüpheli yakalandı

        SAMSUN´un Tekkeköy ilçesinde cerrahi maske takıp, girdiği kuyumcudan 250 gram altın çalan şüpheli, yakalanıp, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 14:18 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:20
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        Kuyumcudan 250 gram altın çalan cerrahi maskeli şüpheli yakalandı
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        SAMSUN´un Tekkeköy ilçesinde cerrahi maske takıp, girdiği kuyumcudan 250 gram altın çalan şüpheli, yakalanıp, gözaltına alındı.

        Tekkeköy ilçesindeki bir kuyumcuya giren, cerrahi maskeli A.K. (28), bilezik ve külçe altınlara bakmak istedi. Bu sırada A.K., bakması için tezgaha konulan altınları alıp kaçtı. İş yeri sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çevredeki kamera kayıtlarını izleyip, şüphelinin Atakum ilçesi Körfez Mahallesi´ndeki bir evde saklandığını tespit etti. A.K., çaldığı 250 gram altınla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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