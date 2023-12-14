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        Samsun'da 13 bin 440 sentetik ecza hap ele geçirildi

        SAMSUN'dabir eve düzenlenen baskında 13 bin 440 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Berat Bektaş, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 17:08 Güncelleme: 14.12.2023 - 17:15
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        Samsun'da 13 bin 440 sentetik ecza hap ele geçirildi
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        SAMSUN'dabir eve düzenlenen baskında 13 bin 440 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Berat Bektaş, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ile mücadele kapsamında Berat Bektaş'ı şüpheli olarak belirledi. Harekete geçen ekipler, Bektaş'ı İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Şüphelinin evinde ve üst aramasında 13 bin 440 sentetik ecza hap ele geçirildi. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Bektaş, tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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