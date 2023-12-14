Samsun'da 13 bin 440 sentetik ecza hap ele geçirildi SAMSUN'dabir eve düzenlenen baskında 13 bin 440 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Berat Bektaş, tutuklandı.

SAMSUN'dabir eve düzenlenen baskında 13 bin 440 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Berat Bektaş, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ile mücadele kapsamında Berat Bektaş'ı şüpheli olarak belirledi. Harekete geçen ekipler, Bektaş'ı İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Şüphelinin evinde ve üst aramasında 13 bin 440 sentetik ecza hap ele geçirildi. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Bektaş, tutuklandı.