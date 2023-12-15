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        Kendisini şikayet eden babaannesi ile babasının evlerini yaktı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 15:18 Güncelleme: 15.12.2023 - 15:18
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        Kendisini şikayet eden babaannesi ile babasının evlerini yaktı (2)
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        TUTUKLANDI

        Samsun'unİlkadım ilçesinde uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle kendisini polise şikayet eden babaannesinin oturduğu daire ile alt katta babasıyla yaşadığı daireyi ateşe veren İsmet Bozok, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bozok, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Samsun / Merkez - Emre ÖNCEL

        2023-12-15 15:16:22

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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