Kendisini şikayet eden babaannesi ile babasının evlerini yaktı (2)

TUTUKLANDI

Samsun'unİlkadım ilçesinde uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle kendisini polise şikayet eden babaannesinin oturduğu daire ile alt katta babasıyla yaşadığı daireyi ateşe veren İsmet Bozok, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bozok, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Samsun / Merkez - Emre ÖNCEL

2023-12-15 15:16:22