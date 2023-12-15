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        Samsun merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonu; 13 gözaltı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 18:58 Güncelleme: 15.12.2023 - 19:00
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        Samsun merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonu; 13 gözaltı (2)
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        5'İTUTUKLANDI

        Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 1'i savcıya verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 5'i ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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