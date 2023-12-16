Samsunspor´da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
SAMSUNSPOR, Süper Lig´in 17´nci haftasında Konyaspor ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
SAMSUNSPOR, Süper Lig´in 17´nci haftasında Konyaspor ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Nuri Asan Tesisleri´nde, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 5´e 2 top kapma ve şut çalışmasının ardından idman son buldu.
Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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