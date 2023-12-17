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        Samsun'un 3 ilçesinde kar yağışı

        SAMSUN'un3 ilçesinde kar yağışı etkili oldu, yüksek kesimler beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 14:18 Güncelleme: 17.12.2023 - 14:20
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        Samsun'un 3 ilçesinde kar yağışı
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        SAMSUN'un3 ilçesinde kar yağışı etkili oldu, yüksek kesimler beyaza büründü.

        Kavak ilçesinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sıcaklık hissedilir derecede düşerken, ilçe kar yağışı ile beyaza büründü. Asarcık ilçesinde de kar yağışı etkili oldu, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Ladik ilçesinde de dün akşam başlayan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Yoğun kar yağışı sonrası 2 bin 62 metre rakımlı Akdağ'ın zirvesi, karla kaplandı. Akdağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. 1675 metrelik kayak pisti ile 1300 metrelik telesiyeji bulunan kayak merkezinde kar, işletmeciler tarafından sevinçle karşılandı. İlçe merkezinde ise kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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