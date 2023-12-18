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        Sınıfta ders sırasında tavanın sıvası düştü: 7 öğrenci yaralı

        SAMSUN´un Canik ilçesindeki Fatih Ortaokulu´nda işlenen ders sırasında tavandaki sıvanın düşmesi sonucu 7 öğrenci yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:40
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        Sınıfta ders sırasında tavanın sıvası düştü: 7 öğrenci yaralı
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        SAMSUN´un Canik ilçesindeki Fatih Ortaokulu´nda işlenen ders sırasında tavandaki sıvanın düşmesi sonucu 7 öğrenci yaralandı.

        Olay, ilçede Gaziosmanpaşa Mahallesi´ndeki Fatih Ortaokulu´nda meydana geldi. Okulun dördüncü katındaki 5-B sınıfında işlenen ders sırasında tavanın sıvası düştü. Olayda 7 öğrenci, yaralandı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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