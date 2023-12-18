Sınıfta ders sırasında tavanın sıvası düştü: 7 öğrenci yaralı
SAMSUN´un Canik ilçesindeki Fatih Ortaokulu´nda işlenen ders sırasında tavandaki sıvanın düşmesi sonucu 7 öğrenci yaralandı.
SAMSUN´un Canik ilçesindeki Fatih Ortaokulu´nda işlenen ders sırasında tavandaki sıvanın düşmesi sonucu 7 öğrenci yaralandı.
Olay, ilçede Gaziosmanpaşa Mahallesi´ndeki Fatih Ortaokulu´nda meydana geldi. Okulun dördüncü katındaki 5-B sınıfında işlenen ders sırasında tavanın sıvası düştü. Olayda 7 öğrenci, yaralandı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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