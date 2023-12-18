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        Samsun'da Nebiyan Dağı beyaza büründü

        SAMSUN'da1224 metre rakımlı Nebiyan Dağı'na, kar yağdı. Beyaza bürünen bölgeye gelenler kayak yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 16:18 Güncelleme: 18.12.2023 - 16:25
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        Samsun'da Nebiyan Dağı beyaza büründü
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        SAMSUN'da1224 metre rakımlı Nebiyan Dağı'na, kar yağdı. Beyaza bürünen bölgeye gelenler kayak yaptı.

        Bafra ile 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında yer alan, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı Nebiyan Dağı, kar yağışı ile beyaza büründü. Bölgede güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yerlerden biri olan 1224 metre rakımlı Nebiyan Dağı'nda çocuklar, aileleri ile karın tadını çıkardı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgeye gelenler kayak da yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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