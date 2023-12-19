Samsun'da 11 yıl 8 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı

SAMSUN´un Çarşamba ilçesinde `vergi usul kanununa muhalefet´ suçundan 11 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalarda, `vergi usul kanununa muhalefet´ suçundan 11 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası ile aranan C.A.´yı yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.