Samsun'da 11 yıl 8 ay hapisle aranan hükümlü yakalandı
SAMSUN´un Çarşamba ilçesinde `vergi usul kanununa muhalefet´ suçundan 11 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.
SAMSUN´un Çarşamba ilçesinde `vergi usul kanununa muhalefet´ suçundan 11 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalarda, `vergi usul kanununa muhalefet´ suçundan 11 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası ile aranan C.A.´yı yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.