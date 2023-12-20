Samsunspor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor Süper Lig´de deplasmanda Adana Demirspor´u 3-2, evinde de Kasımpaşa´yı 4-2 yenerek alt sıralardan kurtulmak için tırmanışa geçen Samsunspor, yarın sahasında Konyaspor´la kozlarını paylaşacak.

Süper Lig´de deplasmanda Adana Demirspor´u 3-2, evinde de Kasımpaşa´yı 4-2 yenerek alt sıralardan kurtulmak için tırmanışa geçen Samsunspor, yarın sahasında Konyaspor´la kozlarını paylaşacak.

14 puanlı iki takımın karşı karşıya geleceği mücadele Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu´nda saat 17.00´de başlayacak. Mücadelede hakem Murat Erdoğan düdük çalacak. Erdoğan´ın yardımcılıklarını Hakan Karabalcık ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Yasin Kol olacak.

Ev sahibi Samsunspor´da cezalı futbolcu bulunmazken, sakatlıkları devam eden Gaetan Laura, Nanu Gomes, Youssef Ait Bennasser, Kingsley Schindler ve Zeki Yavru, Konyaspor´a karşı forma şansı bulamayacak. Samsunspor´un Konyaspor karşısındaki muhtemel ilk 11´i ise şu şekilde;

"Okan Kocuk, Tırpan, Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül, Tait, Taylan Antalyalı, Holse, Emre Kılınç, Ntcham ve Mouandilmadji."