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        Samsunspor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor

        Süper Lig´de deplasmanda Adana Demirspor´u 3-2, evinde de Kasımpaşa´yı 4-2 yenerek alt sıralardan kurtulmak için tırmanışa geçen Samsunspor, yarın sahasında Konyaspor´la kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 13:28 Güncelleme: 20.12.2023 - 13:30
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        Samsunspor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor
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        Süper Lig´de deplasmanda Adana Demirspor´u 3-2, evinde de Kasımpaşa´yı 4-2 yenerek alt sıralardan kurtulmak için tırmanışa geçen Samsunspor, yarın sahasında Konyaspor´la kozlarını paylaşacak.

        14 puanlı iki takımın karşı karşıya geleceği mücadele Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu´nda saat 17.00´de başlayacak. Mücadelede hakem Murat Erdoğan düdük çalacak. Erdoğan´ın yardımcılıklarını Hakan Karabalcık ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Yasin Kol olacak. 

        Ev sahibi Samsunspor´da cezalı futbolcu bulunmazken, sakatlıkları devam eden Gaetan Laura, Nanu Gomes, Youssef Ait Bennasser, Kingsley Schindler ve Zeki Yavru, Konyaspor´a karşı forma şansı bulamayacak. Samsunspor´un Konyaspor karşısındaki muhtemel ilk 11´i ise şu şekilde;

        "Okan Kocuk, Tırpan, Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül, Tait, Taylan Antalyalı, Holse, Emre Kılınç, Ntcham ve Mouandilmadji."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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