Türkiye´de 32 bin 791 kişi organ nakli bekliyor SAMSUN İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Mehmet Kazak, Türkiye´de 32 bin 791 organ ve doku bekleyen hasta olduğunu ve bunların çoğunun da böbrek beklediğini söyledi.

SAMSUN İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Mehmet Kazak, Türkiye´de 32 bin 791 organ ve doku bekleyen hasta olduğunu ve bunların çoğunun da böbrek beklediğini söyledi.

Bağışlanan organların kanunlar çerçevesinde dağıtıldığını belirten Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Mehmet Kazak, "Bir insanın beyin ölümü gerçekleştikten sonra organları bağışlandığında, organ nakli koordinasyon sistemi devreye girer. Bu sistem gereğince bağışlanan organlar Sağlık Bakanlığı´nın Bölge Koordinasyon Merkezi'ne (BKM) ve oradan da Ulusal Koordinasyon Merkezi'ne (UKM) bildirilirler. Organların merkezlere dağıtımı, bu bildirimler sonucunda belirlenir. Sistem otokontrolden kurtulamayacak kadar komplekstir ve kalabalık bir ekip gerektirir. Sistem şeffaf ve kanunlara uygun olarak multidisipliner bir yapıda yürütülmektedir. O nedenle organ bağışından bu organların uygun hastaya nakline kadar katmanlı ve çapraz kontrol noktalarıyla kontrol edilen çoklu kurulların yer aldığı bir çalışma sistemi söz konusudur. Dizi ve filmlerce işlenen olumsuz organ bağış algılarının ülkemizde karşılığı yoktur. Nitekim adli kayıtlara geçmiş olumsuz durumlar da olmamıştır" dedi.

'O BEDENLER, HEKİM VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN KUTSALDIR'

Bağış sonrası kadavradan organların alınması işleminin de bir canlı ameliyatı kadar büyük bir özenle yapıldığını belirten Mehmet Kazak, "Organlar çıkarıldıktan sonra mümkün olduğunca estetik dikişlerle kapatılarak, büyük bir özenle vücut bütünlüğüne zarar verilmeden işlemler tamamlanır. O bedenler, organların kıymetini çok iyi bilen hekim ve sağlık çalışanları için kutsaldır" diye konuştu.

Türkiye´de 32 bin 791 kişinin organ ve doku nakli beklediğini ifade eden Kazak, "Türkiye´de bin 374 kişi kalp, 2 bin 582 kişi karaciğer, 24 bin 424 kişi böbrek, 192 kişi akciğer, 276 kişi pankreas, 1 kişi ince bağırsak, 3 bin 942 kornea olmak üzere toplam 32 bin 792 kişi organ ve doku nakli bekliyor. Gönüllü bağış sayısı ise Türkiye´de resmi olarak 733 bin 72 ve Samsun´da da gönüllü bağış sayımız 24 bin 436´dır. Yılda yaklaşık 2 bin 500 kişi de organ nakli beklerken hayatını kaybetmektedir. Görüldüğü üzere organ bağışı hayat kurtaran basit ama önemli bir karardır ve halkımızı bu konuda organ bağışını desteklemeye davet ediyoruz" dedi.