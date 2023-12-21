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        Samsun'da, 'tefeci' operasyonunda 2 şüpheli adliyede

        SAMSUN'un İlkadım ve Çarşamba ilçesinde düzenlenen 'tefeci' operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 12:13 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:15
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        Samsun'da, 'tefeci' operasyonunda 2 şüpheli adliyede
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        SAMSUN'un İlkadım ve Çarşamba ilçesinde düzenlenen 'tefeci' operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'tefeci' soruşturması kapsamında İlkadım ve Çarşamba ilçelerindeki belirlenen adreslere 2 gün operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, mağdura ait toplam 5 milyon 195 bin lira bedelli 6 çek fotokopisi, 1 adet 40 bin lira bedelli senet, 1 ruhsatsız tabanca, 160 tabanca mermisi ve 6 dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili M.A., H.K. ve B.K. gözaltına alındı. M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, H.K. ve B.K. ise adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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