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        Samsun'da, sahte içki üreten 2 şüpheli yakalandı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, polisin yılbaşı öncesi 1 evde yaptığı kontrolde, sahte içki üreten 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:03 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:05
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        Samsun'da, sahte içki üreten 2 şüpheli yakalandı
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        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, polisin yılbaşı öncesi 1 evde yaptığı kontrolde, sahte içki üreten 2 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde yaptıkları denetim ve kontrollerde İlkadım ilçesindeki 1 evde 24 litre el yapımı içki, 170 litre damıtılarak alkollü içki elde etmek için hazırlanmış maya, şeker, pekmez ve su içeren sıvı, 2 alkollü içki yapımında kullanılan damıtma düzeneği, 1 ruhsatsız tabanca, 1 mermi, 15 sentetik hap, 13 gram kenevir tohumu, 2 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili Y.Ç. ve A.A. yakalanıp emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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