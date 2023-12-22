Samsun'da, sahte içki üreten 2 şüpheli yakalandı
SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, polisin yılbaşı öncesi 1 evde yaptığı kontrolde, sahte içki üreten 2 kişi yakalandı.
SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, polisin yılbaşı öncesi 1 evde yaptığı kontrolde, sahte içki üreten 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde yaptıkları denetim ve kontrollerde İlkadım ilçesindeki 1 evde 24 litre el yapımı içki, 170 litre damıtılarak alkollü içki elde etmek için hazırlanmış maya, şeker, pekmez ve su içeren sıvı, 2 alkollü içki yapımında kullanılan damıtma düzeneği, 1 ruhsatsız tabanca, 1 mermi, 15 sentetik hap, 13 gram kenevir tohumu, 2 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili Y.Ç. ve A.A. yakalanıp emniyete götürüldü.
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