Samsun'da, sahte içki üreten 2 şüpheli yakalandı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, polisin yılbaşı öncesi 1 evde yaptığı kontrolde, sahte içki üreten 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde yaptıkları denetim ve kontrollerde İlkadım ilçesindeki 1 evde 24 litre el yapımı içki, 170 litre damıtılarak alkollü içki elde etmek için hazırlanmış maya, şeker, pekmez ve su içeren sıvı, 2 alkollü içki yapımında kullanılan damıtma düzeneği, 1 ruhsatsız tabanca, 1 mermi, 15 sentetik hap, 13 gram kenevir tohumu, 2 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili Y.Ç. ve A.A. yakalanıp emniyete götürüldü.