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        Kızılırmak'ta mahsur kalan köpek kurtarıldı

        SAMSUN'da, Kızılırmak Nehri'nde mahsur kalan köpeği, itfaiye ekibi kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 12:23 Güncelleme: 23.12.2023 - 12:25
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        Kızılırmak'ta mahsur kalan köpek kurtarıldı
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        SAMSUN'da, Kızılırmak Nehri'nde mahsur kalan köpeği, itfaiye ekibi kurtardı.

        Bafra ilçesinde, Kızılırmak Nehri'nden gelen havlama sesini duyanlar, köpeğin mahsur kaldığını fark edip durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine Samsun Büyükşehir İtfaiye Müdürlüğü Bafra Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehre inip köpeği kurtardı. Köpeğin durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından salıverildiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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