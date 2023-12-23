Kızılırmak'ta mahsur kalan köpek kurtarıldı

SAMSUN'da, Kızılırmak Nehri'nde mahsur kalan köpeği, itfaiye ekibi kurtardı.

Bafra ilçesinde, Kızılırmak Nehri'nden gelen havlama sesini duyanlar, köpeğin mahsur kaldığını fark edip durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine Samsun Büyükşehir İtfaiye Müdürlüğü Bafra Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehre inip köpeği kurtardı. Köpeğin durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından salıverildiği öğrenildi.

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