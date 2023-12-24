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        Defne yaprakları, kadınlar için gelir kapısı oldu

        SAMSUN'un19 Mayıs ilçesinde kurulan tesiste, günde 1 ton yaş defne yaprağı kurutuluyor. Daha sonra ilçedeki kadınlar tarafından ayrıştırılan yapraklar, firmaların ihtiyacına göre paketleniyor. 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, "20 kişiye 12 ay boyunca istihdam sağlıyoruz. Daha çok yaygınlaşması için çiftçilerimize ücretsiz dağıtımını da yapıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 12:08 Güncelleme: 24.12.2023 - 12:10
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        Defne yaprakları, kadınlar için gelir kapısı oldu
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        SAMSUN'un19 Mayıs ilçesinde kurulan tesiste, günde 1 ton yaş defne yaprağı kurutuluyor. Daha sonra ilçedeki kadınlar tarafından ayrıştırılan yapraklar, firmaların ihtiyacına göre paketleniyor. 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, "20 kişiye 12 ay boyunca istihdam sağlıyoruz. Daha çok yaygınlaşması için çiftçilerimize ücretsiz dağıtımını da yapıyoruz" dedi.

        19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, 30 yıl önce ilçedeki ormanlardan tedarikçi firmalara göndermek için toplamaya başladığı defne yapraklarını gelir kapısı haline getirdi. 19 Mayıs ilçesinde kurduğu defne yaprağı kurutma tesisi ile günde 1 ton yaş defne yaprağı kurutuluyor. Elek sistemi ile kurutulan yapraklar, ilçedeki kadınlar tarafından ayrıştırılarak firmaların ihtiyacına göre paketleniyor. Üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla defne fidelerinin üreticilere ücretsiz dağıtıldığını söyleyen Karaman, "Bölgemizde 6 farklı türde defne tespit edildi. Defne yapraklarının yağını da çıkartıyoruz. Peyzaj olarak kullanıldığında bile gelir sağlanabilir" dedi.

        'DÜNYA İHTİYACININ YÜZDE 90'I TÜRKİYE'DEN'

        Defne yapraklarının 12 ay boyunca toplandığını ve sürekli gelir sağlanabildiğini söyleyen Karaman, "Defne işimizi 30 yıl önce tedarikçi firmalara ormanlardan toplayıp, ürün yaptığımız dönemlerden beri yapıyoruz. Bunun piyasa değeri olduğunu, dünya ihtiyacının yüzde 90'ının Türkiye'den karşılandığını öğrendik. Bunun üzerine yoğunlaştık. Kurutma tesisimizi kurduk ve son 1 yıldır bölgemizdeki ürünleri en azından yarı işlenmiş hale getirerek, ihracatçı firmalara gönderiyoruz. Kurmuş olduğumuz tesis, 50 metrekare bir alanda, katlı elek sistemi ile kurutma yapıyoruz. Günlük 1 ton yaş defne yaprağı kurutma kapasitesine sahibiz. Bu kuruttuğumuz defneleri, hanelere dağıtarak bayanlara belirli bir ücret karşılığında seçtiriyoruz. Seçme sonrası kontrollerini yaptıktan sonra firmaların istediği şekilde paketleyip, gönderiyoruz. 20 kişiye 12 ay boyunca istihdam sağlıyoruz" diye konuştu

        500 BİN FİDE DAĞITIMI HEDEFLENİYOR

        Tarım dışı kullanılan arazilerde, gelir elde edilmesi amacıyla dikiminin yapılabileceğini söyleyen Karaman, "Defne daha çok kozmetik, şampuan, sabun, baharat gibi her tür alanda kullanılabiliyor. Tıpta da kullanılabiliyor. Bunun yetişmesi için Karadeniz çok uygun. Nemli bir bölge. Diğer tarım ürünlerinin yapılamadığı arazilerde çok rahat yapılabiliyor. Baraj havzalarında, ırmak yataklarına yakın bölgelerde, dik arazilerde ve tarım dışı kullanılacak tüm arazilere uyum sağlayabiliyor. Şu anda bölgemizde kapama bahçe olarak bizim 7 ila 8 dönüm kadar bir alanımız var. Daha çok yaygınlaşması için defnenin tohumlarından fide üreterek, bölgemizde üretmek isteyen çiftçilerimize ücretsiz dağıtımını da yapıyoruz. Bu yılki hedefimiz, 200 bin fide dağıtmak. Önümüzdeki yıl için 500 bin fide dağıtma hazırlığımız var. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz, eğer arazilerinde farklı bitkilerden ziyade peyzaj olarak da bahçe kenarlarına, ev kenarlarına dikip, böyle bir sağlıklı ürünü yetiştirmeleri için destek veriyoruz" dedi.

        DEFNENİN YAĞ ORANI DA YÜKSEK

        Defnenin yağ oranının da yüksek olduğunu belirten Karaman, "Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın Ormanlardan Faydalanma Planı ile çalıştığımız defne türlerinin sezon içerisinde yağ oranlarını da kontrol etmek için küçük çapta distilasyon tesisimizi de kurduk. O konuda da çalışıyoruz. Çeşitlerin çalışmasına da üniversite ile başladık. Bunların tescillenmesi için de çalışıyoruz. Defne yağının çoğunlukla tıpta kullanıldığını hatta pandemi döneminde virüsü yok etmeye yarayan etken maddelere sahip olduğunu öğrendik. Bu nedenle Avrupa, bu ürün üzerine çok durmaya başladı" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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