Samsun´da uyuşturucu ticaretine 5 gözaltı
SAMSUN´un İlkadım ilçesinde otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli, gözaltına alındı.
SAMSUN´un İlkadım ilçesinde otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi´ndeki bir otomobilde arama yaptı. Aramalarda, uyuşturucu madde imal etmeye yarar 3 paket halinde 38,53 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 0,1 gram kokain, 1 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli, `uyuşturucu ticareti´ suçlamasıyla gözaltına alındı.
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