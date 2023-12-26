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        Samsun´da uyuşturucu ticaretine 5 gözaltı

        SAMSUN´un İlkadım ilçesinde otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 14:35 Güncelleme: 26.12.2023 - 14:40
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        Samsun´da uyuşturucu ticaretine 5 gözaltı
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        SAMSUN´un İlkadım ilçesinde otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi´ndeki bir otomobilde arama yaptı. Aramalarda, uyuşturucu madde imal etmeye yarar 3 paket halinde 38,53 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 0,1 gram kokain, 1 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli, `uyuşturucu ticareti´ suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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