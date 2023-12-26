Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bakan Özhaseki: Türkiye'de hala hareketli olan 485 tane fay hattı var

        ÇEVRE,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Türkiye'nin her bir köşesinde hala hareketli olan 485 tane fay hattı var. Bu fay hatlarının kırılmasına, doğadaki bu müthiş enerjinin dışarı çıkmasına mani olamayız, onunla savaşamayız da. Yeniliriz. Yapacağımız tek şey; onu bilerek, anlayarak hareket etmektir. Tedbir almaktır, tedbirli olmaktır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 16:28 Güncelleme: 26.12.2023 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Özhaseki: Türkiye'de hala hareketli olan 485 tane fay hattı var
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇEVRE,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Türkiye'nin her bir köşesinde hala hareketli olan 485 tane fay hattı var. Bu fay hatlarının kırılmasına, doğadaki bu müthiş enerjinin dışarı çıkmasına mani olamayız, onunla savaşamayız da. Yeniliriz. Yapacağımız tek şey; onu bilerek, anlayarak hareket etmektir. Tedbir almaktır, tedbirli olmaktır" dedi.

        Bir dizi program için Samsun'a gelen Bakan Özhaseki, ilk olarak Samsun Valiliği'ni ziyaret etti. Burada konuşan Özhaseki, Samsun'da TOKİ'nin kentsel dönüşüm ve sanayi bölgelerinin taşınması ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "1950'den 2000 yılına kadar yapılan binaların, iş yerlerimizin bazılarında depreme dayanıklılık hususunda sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Bunları yenilemenin de tek bir yolu var; o da kentsel dönüşüm. Dünyada da bu işin başka bir yolu bulunamadı" dedi.

        'TÜRKİYE, BİR DEPREM ÜLKESİ'

        Özhaseki, "Samsun özeline geldiğimiz zaman, bizim TOKİ olarak yaptığımız ciddi çalışmalar var. Kentsel dönüşüm çalışmaları var, sanayi alanlarının taşınması var. Üzerinde hala proje olarak çalıştığımız birçok yer var. Bunları da belediyemiz ile uzun uzun çalışacağız. Şunu herkesin bilmesi lazım; Türkiye, bir deprem ülkesi. Türkiye'nin her bir köşesinde hala hareketli olan 485 tane fay hattı var. Bu fay hatlarının kırılmasına, doğadaki bu müthiş enerjinin dışarı çıkmasına mani olamayız, onunla savaşamayız da. Yeniliriz. Yapacağımız tek şey; onu bilerek, anlayarak hareket etmektir. Tedbir almaktır, tedbirli olmaktır. Konutlarımızı ve iş yerlerimizi sağlam ve güvenli yapmaktır. Kentsel dönüşümü her yerde hızla yapmak zorundayız ve gerçekleştirmek zorundayız. Geçtiğimiz hafta İstanbul'un kentsel dönüşüm meselesini açıklamıştık. Bugün de burada belediye başkanımız epey bir hazırlık yaptı, üzerinde çalışacağız. Devam eden işler ve bundan sonra devreye alacağımız işlerin de hep birlikte üzerinde çalışacağız" diye konuştu.

        'BÜTÜN BELEDİYELER BİR GAYRET İÇERİSİNDE'

        Özhaseki, belediyelere ilişkin de "AK Parti olarak zamanında ortaya koymuş olduğumuz belediyecilik anlayışında, durmadan yeni hamleler yapan, kendisiyle yarışan bir ortamdayız. Yıllar öncesinde hizmet belediyeciliği diye ortaya çıkmıştık. Evet, hizmet ettik. Daha sonra marka belediyecilik diye kendimizi yeniledik. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da durmadan vurguladığı gönül belediyeciliği anlamında da bütün belediyelerimiz büyük bir gayret içerisindeler. Özellikle genel merkezde daha önce başlatılmış olan ve benim ve arkadaşlarımın da emeği olduğu gerek gençlik faaliyetleri gerekse kültür sanat faaliyetleri ile ilgili de bütün belediyeler bir gayret içerisinde. Bunları da yakından takip ediyoruz. Bunlar, bizim belediye açısından yapabileceğimiz çalışmalar" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çalışan emekliye 5 bin TL açıklaması
        Çalışan emekliye 5 bin TL açıklaması
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Emniyet'e verilen Bentley'e Taksim'de yoğun ilgi
        Emniyet'e verilen Bentley'e Taksim'de yoğun ilgi
        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Sona doğru!
        Sona doğru!
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Aşka koşanlar
        Aşka koşanlar

        Benzer Haberler

        Bakan Özhaseki, Samsun'da konuştu:
        Bakan Özhaseki, Samsun'da konuştu:
        Bafra'da Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi'ni 10 bini aşkın kişi gezdi
        Bafra'da Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi'ni 10 bini aşkın kişi gezdi
        Samsun´da uyuşturucu ticaretine 5 gözaltı
        Samsun´da uyuşturucu ticaretine 5 gözaltı
        Samsun'da lastiği patlayan halk otobüsü refüje çıktı; 1 yaralı
        Samsun'da lastiği patlayan halk otobüsü refüje çıktı; 1 yaralı
        Örencik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
        Örencik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 22 kişi yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 22 kişi yakalandı